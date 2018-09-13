Петров и Боширов: «Вся ситуация - фантастическое и фатальное совпадение»

СЕГОДНЯ 14:07 2018-09-13T14:07:47+03:00

Изменить размер текста: A A

После призыва Владимира Путина к Александру Петрову и Руслану Боширову пообщаться со СМИ, они дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян. Мужчины, которых Лондон считает отравителями Скрипалей и сотрудниками ГРУ, рассказали, что не имеют связей со спецслужбами и в Лондон и Солсбери съездили обычными туристами.

Вышедшие на публику бизнесмены надеются, что англичане смогут найти настоящих преступников.

- Вся эта ситуация - просто какое-то фантастичное и фатальное совпадение. Мы очень надеемся, что эта ситуация разрешится, - признался Петров в интервью RT.

- Надеюсь, что разрешится, и все-таки та сторона, английская, принесет извинения за все, что они подняли, что все-таки найдут тех людей, которые причастны к истории со Скрипалями, и что хоть как-то изменится наша жизнь, - добавил Боширов.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон сразу обвинил в этом Москву, а на днях Скотланд-Ярд обнародовал фото и имена подозреваемых в нападении на Скрипалей с использованием химоружия - Александра Петрова и Руслана Боширова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин рассказал, кто такие Петров и Боширов

И предложил «отравителям Скрипалей» самим про себя рассказать (подробности)

Первое интервью Петрова и Боширова: Мы - туристы и поехали в Лондон оторваться

Россияне, которых Лондон назвал «отравителями» Скрипалей, впервые пообщались с журналистами (подробности)