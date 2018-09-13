2018-09-13T14:07:47+03:00
В мире

Петров и Боширов: «Вся ситуация - фантастическое и фатальное совпадение»

«Отравители» Скрипалей впервые пообщались с журналистами [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Вышедшие на публику бизнесмены надеются, что англичане смогут найти настоящих преступниковВышедшие на публику бизнесмены надеются, что англичане смогут найти настоящих преступниковФото: скриншот видео
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После призыва Владимира Путина к Александру Петрову и Руслану Боширову пообщаться со СМИ, они дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян. Мужчины, которых Лондон считает отравителями Скрипалей и сотрудниками ГРУ, рассказали, что не имеют связей со спецслужбами и в Лондон и Солсбери съездили обычными туристами.

Вышедшие на публику бизнесмены надеются, что англичане смогут найти настоящих преступников.

- Вся эта ситуация - просто какое-то фантастичное и фатальное совпадение. Мы очень надеемся, что эта ситуация разрешится, - признался Петров в интервью RT.

- Надеюсь, что разрешится, и все-таки та сторона, английская, принесет извинения за все, что они подняли, что все-таки найдут тех людей, которые причастны к истории со Скрипалями, и что хоть как-то изменится наша жизнь, - добавил Боширов.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон сразу обвинил в этом Москву, а на днях Скотланд-Ярд обнародовал фото и имена подозреваемых в нападении на Скрипалей с использованием химоружия - Александра Петрова и Руслана Боширова.

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