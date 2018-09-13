Новак выразил обеспокоенность возможными санкциями США в отношении «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 20:24 2018-09-13T20:24:41+03:00

Глава Минэнерго РФ подчеркнул, что проект газопровода полностью конкурентоспособен, а какие-либо искусственные ограничения против него поставят под угрозу глобальную энергобезопасность

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Россия обеспокоена возможными искусственными ограничениями и санкциями, которые США намерены ввести против проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на совместном брифинге по итогам встречи с американским коллегой Риком Перри.

«Мы обеспокоены теми заявлениями, которые делаются насчет введения санкций относительно абсолютно конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы европейские потребители», - подчеркнул Новак.

По словам министра, введение искусственных ограничений против российских поставщиков газа может привести к непредсказуемым последствиям для европейской энергобезопасности в целом.

«Россия абсолютно уверена в своей конкурентоспособности по поставкам газа в Европу. Мы не боимся конкуренции с СПГ из США и мы не предпринимаем никаких мер, направленных на то, чтобы этот газ не поставлялся в Европу», - добавил Новак.

Глава Минэнерго РФ также отметил, что ознакомил американского коллегу с ходом переговоров между Россией, ЕС и Украиной о возможности возобновления транзита газа по территории последней «с учетом необходимости завершения всех судебных процессов и возможности продления контрактов в будущем».

Ранее, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Новаком, глава Минэнерго США Рик Перри не исключил введения американских санкций против российского энергетического сектора в связи со строительством газопровода «Северный поток-2».

Напомним, «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Общая стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Ряд европейских партнеров проекта (Uniper, Engie, OMV, Royal Dutch Shell и дочерняя структура BASF Wintershall) должны предоставить до 50% от этой суммы. На данный момент инвестировано уже 4 млрд евро.

Один из инвесторов «Северного потока-2», немецкий энергетический концерн Uniper, готов выйти из проекта в случае введения американских санкций.

США, имеющие собственные амбициозные планы по поставкам в Европу сжиженного газа, последовательно выступают против реализации проекта «Северный поток-2», довольно откровенно рекомендуя европейским потребителям не «увеличивать энергетическую зависимость» от РФ, но обратить внимание на американскую продукцию.