2018-09-13T21:41:14+03:00
В мире

Полиция арестовала британского эксперта по химоружию, выступавшего на телеканале RT

В квартире 73-летнего пенсионера обнаружили потенциально опасные химические вещества
Денис СУХОВ
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Доктор Крис БасбиДоктор Крис БасбиФото: Youtube
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В британском городе Бидефорд в графстве Девон полиция арестовала эксперта по химоружию, доктора Криса Басби, критиковавшего озвученную Лондоном версию событий в Солсбери в эфире телеканала Russia Today.

Основанием для ареста стали «потенциально опасные химические вещества, обнаруженные в доме 73-летнего бывшего ученого. Поводом для обыска послужило анонимное заявление местной жительницы, сообщает издание Daily Mail.

Для обыска в доме пенсионера были задействованы специалисты и целая команда саперов, прибытие которых весьма удивило жителей вечно спокойного Бидефорда.

Утверждается, что у себя в доме Басби устроил целую химлабораторию, в которой нашли образцы радиоактивной грязи, собранной неподалеку от атомного комплекса в Селлафилде.

Согласно заявлению местной полиции, во время обыска несколько оперативников почувствовали себя плохо, после чего их срочно эвакуировали с места инцидента, а вокруг дома Басби установили оцепление.

Впрочем, «пострадавшие» полицейские уже чувствуют себя нормально и вернулись к работе. В целом правоохранители никак не связывают арест Басби с происшествием в Солсбери, а также полагают, что предпринятые меры полностью исключают какую-либо угрозу общественной безопасности в Бидефорде.

Доктор Басби известен как эксцентричный оратор и один из экспертов, выступающих в эфире телеканала Russia Today. В частности, ранее он обвинял США в использовании снарядов из обедненного урана в Ираке, что стало причиной распространения раковых заболеваний и врожденных дефектов.

На своей странице в Youtube Басби выражал мнение, что отравление британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери было провокацией спецслужб Великобритании или США, которые опасаются, что российский лидер Владимир Путин разрушит «американскую нефтяную монополию».

При этом Басби вполне резонно отмечал, что нет никаких доказательств российского происхождения токсина, использованного против Скрипалей.

Как сообщал сайт «КП», ранее главред агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская прокуратура считает «офицерами ГРУ» и исполнителями покушения на Сергея и Юлию Скрипалей.

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