Обрушившийся на США ураган «Флоренс» ослаб до тропического шторма

СЕГОДНЯ 06:09 2018-09-15T06:23:05+03:00

Ранее сообщалось, что ураган «Флоренс» привел к наводнениям и человеческим жертвам [видео]

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К этому часу мощный ураган «Флоренс», который накануне обрушился на восточное побережье США, ослаб до тропического шторма, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами.

По данным Центра, сейчас скорость ветра в эпицентре шторма составляет 31,3 метров в секунду. «Флоренс» находится примерно в 45 километрах к северо-востоку от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться на запад вглубь континента со скоростью около 1,3 м/с. Метеорологи считают, что за выходные шторм значительно ослабнет.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, первым под удар стихии город Райтсвилл-Бич в штате Северная Каролина, порывы ветра достигали 150 километров в час. Ураган привел к массовым отключениям электричества, разрушениям и наводнениям.

Кроме того, из-за «Флоренс» погибли как минимум четыре человека, в том числе женщина с младенцем. На молодую мать и ее ребенка упало дерево.