СЕГОДНЯ 09:16 2018-09-15T09:35:55+03:00

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В пятницу министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн на посвященной вопросам миграции конференции в Вене перебил своего итальянского коллегу Маттео Сальвини, завершив свою возмущенную речь ругательством.

Глава МИД Люксембурга обругал министра внутренних дел Италии из-за мигрантов.

Как сообщает Paperjam, инцидент произошел на одном из закрытых слушаний, когда глава МВД Италии стал критиковать тезис о том, что «стареющая Европа нуждается в легальной миграции», и заявил, что его стране мигранты не нужны. Дескать, нужно помогать молодым итальянцам строить собственные семьи и рожать детей, а не поддерживать беженцев из Африки.

«В Люксембурге были десятки тысяч итальянцев, они приехали как мигранты и работали в Люксембурге, чтобы у вас в Италии были деньги на детей», - перебил его Ассельборн по-французски, добавив в конце бранное слово.

Хоть слушание и было закрытым для прессы, видео перепалки попало в Интернет. Его опубликовал на своей странице в Twitter и Маттео Сальвини, сопроводив гневной записью о том, что люксембургский министр «сравнивает наших эмигрировавших дедушек и бабушек» с нынешними нелегалами, выкрикивая при этом брань. И добавил, что «налоговый рай» Люксембург не имеет права поучать Италию.

Напомним, государствам ЕС никак не удается прийти к общему решению миграционного кризиса, ситуация с наплывом беженцев из стран Африки и Ближнего Востока накаляется с каждым днем. Например, как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале сентября мэр итальянского города Соверато лично обезвредил и передал полиции агрессивного мигранта, напавшего на одного из местных жителей.