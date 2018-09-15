Волкер заявил о готовности США обсуждать с Украиной новые поставки оружия

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-15T16:40:52+03:00

По словам американского представителя, Вашингтон и Киев будут решать этот вопрос в бизнес-ключе

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Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Киевом новые поставки вооружений. Как подчеркнул дипломат, для Соединенных Штатов это будет обычный бизнес, а незалежная таким образом будет усиливать свою оборонную возможность.

«Президент (Барак) Обама запрещал предоставлять Украине летальное оружие, а теперь мы передаем. Теперь мы готовы улучшать оборонную возможность Украины. <…> Мы готовы сесть и обсудить с Украиной, какие она имеет потребности. Они могут определенные вещи покупать», - сказал Волкер в интервью украинским СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на Украине заявили о намерении приобрести американские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. А чуть позже чрезвычайный и полномочный посол незалежной в США Валерий Чалый рассказал о том, что Киев уже даже подал запрос на покупку у Вашингтона этих систем.