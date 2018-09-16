В США во время шторма «Флоренс» арестовали пятерых грабителей

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-16T11:15:37+03:00

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В пострадавших от мощного тропического шторма «Флоренс» штатах орудуют мародеры. Злоумышленники решили воспользоваться всеобщим хаосом из-за стихийного бедствия и «под шумок» разграбить магазины. Пятерых таких ловчил задержала полиция в городе Уилмингтон (штат Северная Каролина), сообщает телеканал Fox News.

Информацию об аресте пятерых мародеров, ворвавшихся в магазин Dollar General, подтвердила местная полиция на своей странице в Twitter, пообещав обнародовать подробности позже. А городские власти, узнав о грабежах, ввели комендантский час в темное время суток, о чем тоже объявили в соцсети.

В американском Уильмингтоне мародеры разграбили магазины после урагана Флоренс.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США в пятницу, 14 сентября. Первым под удар стихии попал город Райтсвилл-Бич в штате Северная Каролина, порывы ветра достигали 150 километров в час.

Хоть ураган и ослаб до тропического шторма, но все же остается очень опасным. Он привел к массовым отключениям электричества, разрушениям и наводнениям. Кроме того, из-за «Флоренс» погибли как минимум одиннадцать человек, в том числе женщина с младенцем. На молодую мать и ее ребенка упало дерево.