Посетители ресторана в Солсбери говорят, что пострадавшая пара – русские

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-17T01:16:37+03:00

Мужчину и женщину, которым стало нехорошо за столом, попросили сдать кровь на анализ

Изменить размер текста: A A

Одна из посетительниц ресторана Prezzo в Солсбери, где в воскресенье вечером стало нехорошо двум ужинавшим людям, утверждает, что эти мужчина и женщина – скорее всего, русские, пишет газета Daily Mail.

Аманда Ньютон рассказала корреспондентам издания, что она сидела рядом с «двумя русскими», которым стало плохо во время еды.

По данным телеканала Sky News, пострадавшие сознание не теряли, обоим врачи помогают на месте. Медики попросили их сдать кровь на анализ, остальных посетителей ресторана – тоже, на всякий случай.

Отмечается, что Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана итальянской кухни Zizzi, где в день отравления обедали бывший британский шпион Сергей Скрипаль с дочерью.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, полиция оцепила район вокруг заведения, туда примчались четыре машины «Скорой помощи» и специалисты по работе с опасными веществами, пожарные расчеты и работники других экстренных служб.

Такая же тревога в Солсбери поднялась в середине июля, когда 30-летний мужчина почувствовал себя нехорошо на улице Касл-стрит рядом с рестораном Zizzi. К счастью, тогда все закончилось благополучно: человека осмотрели медики и отпустили домой, когда ему полегчало.