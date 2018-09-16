2018-09-17T00:04:33+03:00
Происшествия

Новое ЧП в Солсбери: мужчине и женщине стало плохо в ресторане

Заведение оцепила полиция, туда мчатся машины «Скорой помощи» и группа специалистов по опасным веществам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Перед тем, как потерять сознание, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обедали в ресторане ZizziПеред тем, как потерять сознание, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обедали в ресторане ZizziФото: REUTERS
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В английском Солсбери снова объявлена тревога: в воскресенье вечером двум людям – мужчине и женщине – стало плохо во время ужина в ресторане. Правда, не в Zizzi, где обедали бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед тем, как потерять сознание, но тоже в ресторане итальянской кухни и тоже в центре города.

Заведение под названием Prezzo и ближайшие к нему дороги оцепила полиция, к месту происшествия были направлены четыре машины скорой помощи, в одной из них – специальная группа по работе с опасными веществами.

Напомним, в начале марта Скрипаль с дочерью пострадали от нервно-паралитического вещества, происхождение которого уже несколько месяцев выясняет Скотланд-Ярд. Позже, в июне, в соседнем Эйсбери тем же химикатом отравились два британца – Чарльз Роули и Дон Стёрджес, женщина скончалась в больнице.

А в июле в Солсбери случился новый инцидент: мужчине внезапно стало нехорошо в центре города, на улице Касл-стрит, неподалеку от ресторана Zizzi. К счастью, тогда все закончилось благополучно: человека осмотрели медики и отпустили домой, когда ему полегчало. Тогда полиция графства Уилтшир, постоянно информировавшая общественность о происходящем, поблагодарила людей за терпение и понимание, признав, что «их первая реакция на инцидент, возможно, выглядела тревожной», но все же, мол, понимают, почему.

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