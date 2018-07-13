Новый инцидент с «отравлением» в Солсбери благополучно разрешился

СЕГОДНЯ 01:17 2018-07-13T01:27:30+03:00

Полиция объявила, что ни мужчине, которому внезапно стало нехорошо, ни горожанам ничего не угрожает

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Новый инцидент в английском Солсбери благополучно разрешился: 30-летний мужчина, которому внезапно стало плохо в центре города, жив и здоров. Ни ему, ни «в целом обществу», ничего не угрожает.

Об этом сообщила полиция графства Уилтшир, постоянно информировавшая общественность о происходящем со своей страницы в Twitter. Правоохранители поблагодарили людей за терпение и понимание, признав, что «их первая реакция на инцидент, возможно, выглядела тревожной», но все же, мол, понимают, почему.

Правоохранители поблагодарили людей за терпение и понимание, признав, что «их первая реакция на инцидент, возможно, выглядела тревожной», но все же, мол, понимают, почему.

«Мы рады сообщить, что оцепление на месте инцидента на Касл-стрит, Солсбери, было снято и дорога вновь открыта», - говорится в одной из публикаций.

В другом твите сообщается, что после того, как пострадавшего тщательно обследовали медики городской больницы, полиция может «подтвердить отсутствие опасений относительно его здоровья и в целом опасности для общества».

Как ранее писал сайт kp.ru, такую тревогу стражи порядка подняли, потому что инцидент произошел на улице Касл-стрит, неподалеку от ресторана Zizzi, где обедали бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед тем, как потерять сознание. Напомним, они пострадали от нервно-паралитического вещества, происхождение которого уже несколько месяцев выясняет Скотланд-Ярд.