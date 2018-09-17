Россия отвергла обвинения в нарушении санкций против КНДР

СЕГОДНЯ 20:46 2018-09-17T20:46:42+03:00

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в понедельник, 17 сентября, на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации, отверг обвинения США в нарушении санкционного режима против КНДР.

В частности, как заметил дипломат, ранее эксперты уже подтвердили, что наша страна не поставляла нефть Северной Корее «путем передачи с судна на судно». «По танкеру "Патриот" - сама группа экспертов подтвердила, что он не нарушал санкционного режима», - сказал Небензя.

Кроме того, постпреда нашей страны назвал ложью обвинения в том, что Россия якобы полностью удалила из доклада ООН «кусок по нарушениям российских компаний». «Он в неизменном виде в докладе, только в конфиденциальном приложении с развернутой информацией», - приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 марта СБ ООН ввел новые санкции против КНДР, под которые попали 21 компания, 27 судов и одно частное лицо - тайваньский бизнесмен, торговавший северокорейским углем.

А недавно постпред США при всемирной организации Никки Хейли обвинила Москву в нарушении санкционного режима. В частности, она заявила, что Россия якобы поставляла нефть Северной Корее «путем передачи с судна на судно». В качестве примера Хейли привела танкер «Патриот».