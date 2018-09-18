Израиль отказался комментировать исчезновение российского Ил-20 в Сирии

СЕГОДНЯ 02:55 2018-09-18T02:56:19+03:00

В Израиле отказались комментировать обстрел Латакии и исчезновение Ил-20 ВКС России Фото: REUTERS

Сирийские военные сообщали, что Латакию обстреливали израильские самолеты со стороны ливанской територии

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В Армии обороны Израиля не стали отвечать на вопросы об исчезновении самолета ИЛ-20 российских ВКС, возвращавшегося на базу Хмеймим в Сирии.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в сирийской армии сообщил, что бомбардировка города Латакии осуществлялась израильскими самолетами с ливанской территории.

"Мы не комментируем сообщения из-за рубежа", — сказала сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля, отвечая корреспонденту РИА Новости.

В информагентстве отметили, что представитель ВС перед тем, как отказать в комментариях, взяла паузу для консультации со своим начальством.

Как писал сайт kp.ru, в Сирии 17 сентября около 23:00 пропала связь с экипажем самолета ИЛ-20 ВКС России, который возвращался на авиабазу Хмеймим. Воздушное судно шло над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья. На его борту находились 14 военнослужащих.

В это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в этом районе.

Ранее появилась информация, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку на город Латакия. Сирийские военные сообщили, что удар был нанесен со стороны моря.