Израиль отказался комментировать исчезновение российского Ил-20 в Сирии
В Армии обороны Израиля не стали отвечать на вопросы об исчезновении самолета ИЛ-20 российских ВКС, возвращавшегося на базу Хмеймим в Сирии.
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в сирийской армии сообщил, что бомбардировка города Латакии осуществлялась израильскими самолетами с ливанской территории.
"Мы не комментируем сообщения из-за рубежа", — сказала сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля, отвечая корреспонденту РИА Новости.
В информагентстве отметили, что представитель ВС перед тем, как отказать в комментариях, взяла паузу для консультации со своим начальством.
Как писал сайт kp.ru, в Сирии 17 сентября около 23:00 пропала связь с экипажем самолета ИЛ-20 ВКС России, который возвращался на авиабазу Хмеймим. Воздушное судно шло над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья. На его борту находились 14 военнослужащих.
В это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в этом районе.
Ранее появилась информация, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку на город Латакия. Сирийские военные сообщили, что удар был нанесен со стороны моря.
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