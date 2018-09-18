В США предположили, что Ил-20 ВКС России был случайно сбит силами ПВО Сирии

СЕГОДНЯ 03:40 2018-09-18T03:40:21+03:00

Пентагон заверил, что не имеет отношения к обстрелу сирийской Латакии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон заверил, что американские силы не принимали участия в обстреле Латакии

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Российский самолет Ил-20 ВКС России мог быть случайно сбит силами ПВО сирийских правительственных войск во время отражения ракетной атаки на Латакию. Такую версию озвучил представитель американского руководства, знакомый с ситуацией.

Как передает телеканал CNN, воздушное судно пропало с радаров, когда Сирия пыталась отбить ракетный обстрел, за который несет ответственность Израиль.

«В попытке отразить ракетный удар израильтян, сирийцы начали широкомасштабный зенитный огонь, сказал чиновник, и российский самолет был поражен», - говорится в материале на сайте телеканала.

Кроме того, министерство обороны США заверило, что американские вооруженные силы не имеют отношения к обстрелу Латакии. Однако представитель Пентагона отказался называть страну, атаковавшую сирийскую территорию.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что окло 23.00 в понедельник в Сирии пропала связь с самолетом Ил-20 ВКС РФ, который возвращался на базу Хмеймим. На его борту находились 14 российских военнослужащих.

Примерно в это же время Латакия была атакована ракетами со стороны моря. Власти Сирии обвинили в нападении израиль.