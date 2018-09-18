Пьяный херсонец на лодке протаранил танкер «Механик Погодин»

СЕГОДНЯ 04:48 2018-09-18T04:48:00+03:00

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Российский танкер «Механик Погодин», арестованный украинскими пограничниками, едва не получил пробоину по вине пьяного жителя Херсона. Украинец управлял моторной лодкой «Крым» и врезался в судно, которое стоит на причале в Нефтегавани.

Судя по всему, мужчина просто не увидел перед собой в темноте темно-зеленый борт корабля, или не успел вовремя повернуть и сбросить скорость. В результате танкер не пострадал, а вот моторку от удара отбросило на бетонный причал и помяло.

Но еще больше пострадал 38-летний херсонец. Его с проломленной головой и множественными ушибами доставили в областную клиническую больницу, пишет «Новый день».

Напомним, сайт «КП» рассказывал, что 13 сентября экипаж судна «Механик Погодин» вернулся в Россию. Танкер был задержан украинскими пограничниками 10 августа. По версии Киева, танкер принадлежит российской компании «ВЭБ Лизинг», которая находится под украинскими санкциями.

В свою очередь компания «В.Ф. Танкер» заявила, что уже выполнила все обязательства перед «ВЭБ Лизинг» и единолично владеет судном. В этой связи оператор считает, что никаких оснований задерживать танкер Киев не имеет.