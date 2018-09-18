2018-09-18T20:46:15+03:00
Политика

Франция предложила помощь в поисковой операции на месте крушения российского Ил-20

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообщался по телефону с главой военного ведомства Пятой республики Франсуа Парли
Дарья ИВАШКИНА
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Министр вооруженных сил Франции Франсуа ПарлиМинистр вооруженных сил Франции Франсуа ПарлиФото: REUTERS
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Во вторник, 18 сентября, состоялся телефонный разговор главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с его французской коллегой Франсуа Парли.

В частности, в ходе этой беседы министр военного ведомства Пятой республики принесла свои соболезнования в связи с крушением российского самолета Ил-20 в Сирии и предложила помощь в проведении поисковой операции.

Шойгу в свою очередь проинформировал коллегу об известных обстоятельствах катастрофы, произошедшей в минувший понедельник, 17 сентября, у побережья Сирии. При этом он поблагодарил свою собеседницу за предложение о помощи и заверил ее в том, у нашей страны достаточно сил и средств для завершения всех необходимых мероприятий в районе ЧП.

Кроме того, министры обсудили российско-турецкий меморандум по Идлибу, подписанный 17 сентября по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. «Главы российского и французского военных ведомств подробно обсудили различные аспекты реализации подписанного вчера в Сочи меморандума с турецкой стороной о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб», - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября российский Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. В результате погибли 15 военнослужащих. Причем в Минобороны РФ ответственность за случившееся возложили на Израиль. Дело в том, что в минувший понедельник истребители еврейского государства, прикрываясь нашим самолетом, бомбили сирийскую территорию и в итоге подставили его под удар.

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