Минюст США расследует дело по заявлениям Маска о выкупе акций Tesla

18 Сент. 23:44 2018-09-18T23:44:23+03:00

Параллельно проверку по тому же делу ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам

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В США Министерство юстиции начало уголовное расследование по делу о заявлениях главы компании Tesla Илона Маска о возможном выкупе акций автоконцерна и вывода ее с рынка ценных бумаг. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

При этом параллельное расследование ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам, которая проверяет те же заявления Маска, сделанные им в твиттере. Всем интересно, правда ли у миллиардера были необходимые средства для выкупа компании, а также предпосылки для того, чтобы из акционерного общества сделать ее закрытым предприятием.

Но самое главный вопрос, почему такую важную информацию о возможном будущем Tesla предприниматель опубликовал в социальной сети Twitter. Ведь после этого поста цена акций компании, которая терпела серьезные убытки в последнее время, стала расти.

В Tesla подтвердили, что Минюст обращался к ним после объявления, которое сделал Маск. В компании добровольно согласились сотрудничать со следствием.

«Мы не получили повестку в суд, просьбу о даче показаний или об участии в каком-либо другом формальном процессе», - подчеркнули в компании.

Как рассказывал сайт kp.ru, 7 августа Илон Маск заявил о намерении сделать Tesla частной компанией. Сразу после этого бумаги предприятия выросли в цене на 11%, но после потеряли около 7%. рынка усомнились в достоверности заявлений миллиардера, а сами акционеры Tesla подали иск в суд. Предприниматель позже заявил, что не станет выкупать акции компании и уводить ее с рынка.