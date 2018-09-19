Памфилова расплакалась во время обсуждения ситуации с выборами в Приморье

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-19T15:20:15+03:00

Глава ЦИК подчеркнула, что больше никому не позволит "вот так взять и перечеркнуть" работу огромного количества людей

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не выдержала напряжения и расплакалась от обиды во время обсуждения ситуации с выборами губернатора Приморского края.

Напомним, что сейчас результаты данной избирательной кампании находятся под угрозой признания недействительными. Поскольку на 13 участках Советского района Владивостока наблюдались серьезную нарушения, вызванные вмешательством сотрудников МЧС в работу территориальной комиссии.

"Вы знаете, как обидно было — взяли и перечеркнули всю работу. <...> Это просто не передать... потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых", — сказала Памфилова, пытаясь сдержать слезы.

Она допустила, что комиссии стоило работать на упреждение подобных ситуаций, чтобы регионы, в которых проходили вторые туры выборов, поняли - "никому спуска не будет". Между тем, на данный момент известно о том, что 24 тысячи голосов были просто "бездарно вброшены". Теперь ответственным органам предстоит разобраться, кто в этом виноват.

"Я не позволю больше вот так взять и перечеркнуть нашу работу и работу огромного количества людей. Очень серьезная ответственность будет. Мы решительно настроены на отмену выборов, если будет на то повод серьезный. <...> Если кто-то думает, что я такая пешка, я не для этого прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих бы то ни было руках. ", - цитирует РБК главу ЦИК.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что новые выборы в Приморье могут состояться уже через три месяца. При этом один из кандидатов в губернаторы Андрей Ищенко, который, по последним подсчетам, проиграл своему сопернику Андрею Тарасенко совсем небольшой процент голосов, уже заявил о готовности в них участвовать.