"Абсурд": Ищенко выступил против отмены результатов выборов в Приморье

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-19T12:22:21+03:00

При этом в случае проведения нового избрания губернатора кандидат от КПРФ все же будет участвовать в кампании

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Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который проиграл своему главному сопернику Андрею Тарасенко во втором туре выборов губернатора Приморского края, выступил категорически против отмены результатов голосования.

Он подчеркнул, что, согласно российскому законодательству, для принятия таких мер недействительными должны быть признаны итоги избирательной кампании на не менее чем 25% участков.

"Это полный абсурд. Зачем это делать? <...> Нет, не согласен. Мы избрали губернатора", - сказал Ищенко.

При этом политик добавил, что если новые выборы все же состоятся, то он будет в них участвовать, передает ТАСС.

Напомним, что накануне глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила признать недействительными выборы губернатора в Приморском крае, поскольку результаты голосования на 13 участках Советского района Владивостока были отменены из-за вмешательства в их работу сотрудников МЧС.

Сайт kp.ru писал о том, что новые выборы в Приморском крае могут состояться через 3 месяца.