В Минспорта готовят предложение, которое вернет пиво на стадионы

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-20T10:10:25+03:00

В Минкомспорта планирую добиться отмены запрета на торговлю пивом на стадионах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава ведомства Павел Колобков рассказал, что готовится предложение, которое удовлетворит все заинтересованные в этом вопросе стороны

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Российские болельщики 13 лет не могут купить на стадионах пиво. Пенный напиток был запрещен и до сих пор отменить табу не получается.

В Министерстве спорта отметили, что сейчас готовится предложение, которое сможет удовлетворить все заинтересованные стороны. Это позволит отменить запрет и вернуть пиво на стадионы.

Глава ведомства Павел Колобков подчеркивает, что во многих европейских странах — например, в Германии, Италии, Нидерландах и Бельгии — пиво продается на стадионах наряду с безалкогольными напитками.

Вице-премьер Ольга Голодец не раз отмечала, что данный вопрос обсуждается на самом высоком уровне.

Не исключено, что до конца сентября он будет решен окончательно.

В Минкомспорта уверены, что решение вопроса положительно скажется не только на футболе, но и на других видах спорта. Зачастую именно реклама пивных брендов является крупной составляющей бюджета спортивного мероприятия, пишет газета «Известия».

Вопрос о запрете пива впервые был поднят в 2002 году, когда после поражения сборной России на чемпионате мира фанаты устроили массовые потасовки в центре Москвы. Одной из причин произошедшего стал алкоголь.

Спустя два года реклама пенного была ограничена в эфире и на стадионах, а через год запрет распространился на продажу напитка на спортивных объектах и рядом с ними.