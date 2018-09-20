2018-09-20T13:01:25+03:00
Крушение самолета Ил-20 в Сирии

Минобороны РФ опровергло версию крушения Ил-20 в Сирии из-за несрабатывания системы «свой-чужой»

В военном ведомстве назвали такие сообщения «дилетантскими фантазиями»
Екатерина БОЛГОВА
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Самолет Ил-20Самолет Ил-20Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В министерстве обороны России опровергли версию крушения российского самолета Ил-20 в Сирии из-за несрабатывания системы «свой-чужой». Такие сообщения в ведомстве назвали «дилетантскими фантазиями».

«Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолёта Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой-чужой», — попросту дилетантские фантазии», — сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что система «свой-чужой» отличается в каждой стране, поэтому на образцы вооружения, отправляемые на экспорт, не устанавливается.

«Используемая в Российской Федерации система государственного опознавания «свой-чужой» объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности», — сказал генерал.

Напомним, во вторник, 18 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что крушение самолета Ил-20 в Сирии произошло после того как он был сбит средствами ПВО Сирии. Отмечалось, что израильские летчики прикрывались российским воздушным судном.

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