Нетаньяху: Необходимо сохранить сотрудничество между Россией и Израилем по безопасности в Сирии

СЕГОДНЯ 19:40 2018-09-20T19:40:34+03:00

Премьер еврейского государства объяснил, зачем отправил в Москву главкома ВВС с данными о крушении российского Ил-20 у побережья Латакии

Изменить размер текста: A A

Несмотря на катастрофу с российским Ил-20 у берегов Сирии, необходимо сохранить координацию между Россией и Израилем в сфере безопасности в арабской республике. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступая с видеобращение, распространенном в четверг его пресс-службой.

«Очень важно поддерживать координацию по безопасности между Израилем и Россией, поэтому я решил отправить в Москву командующего ВВС Амикама Норкина с двойной целью: чтобы продолжать защищать наших граждан и сохранить при этом сотрудничество между нашими странами», - пояснил израильский премьер.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны РФ уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была потеряна во время атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200. В Москве действия Израиля оценили как враждебные и возложили ответственность за происшествие на Тель-Авив.

В свою очередь в Израиле с обвинениями не согласились, настаивая на том, что вся вина целиком лежит на Сирии. Ранее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявил, что страна направит Москву делегацию во главе с главкомом ВВС Амикамом Норкиным, который предоставит российской стороне все имеющиеся данные об обстоятельствах трагедии.

Либерман подчеркнул, что Израиль не имеет обыкновения раскрывать подробности своих воздушных операций, но в данном случае сделает исключение ради честного диалога с Москвой.