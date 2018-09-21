«Санкционная истерика в Вашингтоне»: Песков назвал новые санкции США попыткой вытеснить с рынка главного конкурента

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-21T15:33:42+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение США новых санкций против России. Так, он отметил, что в Вашингтоне продолжается «санкционная истерика, которая весьма многогранна в своих воплощениях».

«К нашему сожалению, она (санкционная истерик) продолжает доминировать среди наших американских коллег и, конечно, не дает возможности трезво оценивать перспективы развития двусторонних отношений», - сказал представитель Кремля.

При этом Песков заметил, что США своими враждебными действиями продолжают «наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям». Также пресс-секретарь выразил мнение, что очередные американские ограничительные меры являются «попыткой нерыночными методами вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 20 сентября, госдепартамент США расширил санкционный список на 33 позиции, внеся в них 27 физических лиц и шесть компаний. Причем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее также назвал новые антироссийские санкции проявлением нечистоплотной конкуренции.