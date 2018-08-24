2018-08-24T04:38:28+03:00
Политика

Адвокат Трампа: Импичмент президенту грозит «народным бунтом» в США

Адвокат Трампа: Импичмент президенту грозит «народным бунтом» в США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Рудольф Джулиани - бывший мэр Нью-Йорка, а ныне юрист, представляющий интересы президента США Дональда ТрампаРудольф Джулиани - бывший мэр Нью-Йорка, а ныне юрист, представляющий интересы президента США Дональда ТрампаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американцы взбунтуются, если главе Белого дома Дональду Трампу объявят импичмент, убежден бывший мэр Нью-Йорка, а ныне один из адвокатов, представляющих интересы президента США Рудольф Джулиани.

В интервью телеканалу Sky News он пояснил, что для импичмента Трампа нет никаких оснований даже с учетом заявлений в суде под присягой Майкла Коэна, назвав бывшего адвоката своего высокопоставленного клиента лжецом. По словам Рудольфа Джулиани, заявления Коэна на самом деле «полностью оправдали» главу государства, а посему противники Трампа не смогут добиться его отставки.

«Объявить ему импичмент можно только по политическим причинам, а американский народ поднимет восстание против этого», - подчеркнул юрист.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее сам Трамп заявил, что если ему объявят импичмент, американские рынки обрушатся и «все станут очень бедными».

Напомним, разговоры об импичменте возобновились на фоне бурного обсуждения в США якобы допущенных президентом нарушений во время предвыборной кампании. Новая волна общественного возмущения и многочисленных спекуляций в СМИ поднялась после того, как бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта присяжные признали виновным по восьми пунктам обвинения из почти двух десятков.

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