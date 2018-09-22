«Для США понты дороже денег»: Пушков прокомментировал призыв Китая к Штатам отменить санкции

СЕГОДНЯ 04:59 2018-09-22T05:21:17+03:00

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Призыв Китая отменить введенные против него Соединенными Штатами за военное сотрудничество с Россией санкции не подействует, убежден глава комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Полагаю, призыв Китая к США отменить санкции из-за покупки КНР российского оружия останется без ответа. Для США, как говорится, понты дороже денег, а для Трампа слегка прижать Китай – «дело чести». Придётся Пекину искать более убедительные доводы, чем бесплодные призывы», - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 20 сентября американский Минфин объявил о санкциях в отношении департамента подготовки войск Центрального военного совета КНР. Поводом для «наказания» стали «значимые сделки с Рособоронэкспортом» по приобретению российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 и многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35.

По этому поводу Алексей Пушков тоже высказался в Twitter. Он напомнил, что ЗРК у России, кроме Поднебесной, собираются приобрести многие страны: в частности, Индия, Турция и Саудовская Аравия.

«Сложно придётся администрации США с санкциями против всех, желающих закупить наши С-400», - констатировал Пушков.

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