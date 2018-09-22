2018-09-22T17:08:00+03:00
Политика

Минобороны РФ представит поминутную хронологию крушения российского Ил-20 в Сирии

Крушения российского Ил-20 произошла в минувший понедельник, 17 сентября, у берегов арабской республики
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет Ил-20Самолет Ил-20Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 23 сентября, Минобороны РФ намерено представить детальную информацию об обстоятельствах крушения российского Ил-20 в Сирии.

Как уточнили в ведомстве, планируется обнародовать поминутную хронологию катастрофы, произошедшей 17 сентября у побережья арабской республики. Кроме того, министерство собирается подробно проинформировать о действиях израильских истребителей в районе ЧП.

«Будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября», - говорится в сообщении Минобороны нашей страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. При этом в РФ возложили вину за случившееся на израильские истребители, которые в тот момент наносили удары по Латакии и использовали наш самолет в качестве прикрытия. Между тем Израиль винит во всем Сирию.

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