СЕГОДНЯ 20:43 2018-09-22T21:02:32+03:00

Два корабля ВМС Украины вошли в исключительную зону РФ у Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В субботу, 22 сентября, два корабля военно-морских сил (ВМС) Украины вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма. Как уточнили в региональном пограничном управлении Федеральной службы безопасности (ПУ ФСБ России), речь идет о корабле управления «Донбасс» и буксире «Корец».

«Два корабля ВМС Украины находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, следуя в северо-восточном направлении», - говорится в сообщении крымских пограничников.

Также там отмечается, что в настоящее время украинские суда сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ. Причем делают они это «в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности нашей страны».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно в Совете Федерации назвали украинский флот «старым корытом». Таким образом сенатор Франц Клинцевич прокомментировал намерение Киева увеличить военное присутствие на Азовском море.