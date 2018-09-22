2018-09-22T22:28:00+03:00
В мире

Немецкие СМИ объявили о готовности России самостоятельно оплатить «Северный поток - 2»

По некоторым данным, Москва пойдет на такой шаг в случае выхода западных инвесторов из проекта
Дарья ИВАШКИНА
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Немецкие СМИ объявили о готовности России самостоятельно оплатить «Северный поток - 2»Немецкие СМИ объявили о готовности России самостоятельно оплатить «Северный поток - 2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 22 сентября, в немецких СМИ появилась информация о том, то президент РФ Владимир Путин в ходе своей встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, состоявшейся 18 августа, заявил о готовности России «самостоятельно оплатить» проект «Северный поток - 2».

По некоторым данным, Москва пойдет на такой шаг в случае, если западные инвесторы покинут проект. Как считает издание Suddeutsche Zeitung, отказ европейских компаний от строительства газопровода вполне возможен, ведь ранее США пообещали ввести ограничения в отношении предприятий, имеющих хоть какое-то отношение к «Северному потоку - 2».

Отметим, уже давно стало понятно, что Соединенные Штаты хотят обложить санкциями «Северный поток - 2». А в июле этого года, как сообщал сайт kp.ru, соответствующий законопроект был внесен в американский конгресс.

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