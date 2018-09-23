2018-09-23T04:21:25+03:00
Политика

Помпео:Россия «не помогает» США урегулировать ситуации в Сирии и на Украине

Мало того, по словам госсекретаря, Вашингтону все время приходится давать отпор «злонамеренным действиям» Москвы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео пожаловался журналистам на Россию: мало того, что она не помогает Штатам в их усилиях урегулировать ситуацию на Украине и в Сирии, так Вашингтону все время приходится давать отпор «злонамеренным действиям» Москвы.

«Мы пытаемся давать отпор злонамеренным действиям России», - заявил он в интервью телеканалу NBC.

Глава американского госдепа подчеркнул, что президент Дональд Трамп старается наладить отношения с нашей страной, «но мы не достигли успеха, по крайне мере, на сегодняшний день».

При этом Помпео в очередной раз заявил о наличии сфер, где совпадают интересы Вашингтона и Москвы, а также общие цели – в частности, борьба с международным терроризмом.

«Есть различные места в мире, в отношении которых у нас есть пересекающиеся интересы», - сказал госсекретарь, отметив, что Россия и США «руководствуются совершенно разными ценностями».

Когда ведущий спросил, не выступают ли они с Трампом по отношению к Москве в роли «плохого и хорошего полицейского», Майк Помпео ответил: «Я думаю, мы оба пытаемся быть полицейскими, которые защищают Америку, и я считаю, что мы это делаем с успехом».

К слову, как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях в госдепартаменте признали, что Россия не пойдет на уступки США из-за санкций и не станет добиваться их отмены или смягчения.

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В него вошли шесть российских компаний и 27 физических лиц, которые, по мнению Вашингтона, «связаны с оборонно-промышленным комплексом РФ или действуют в интересах российских оборонного и разведывательного секторов» (подробности).

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