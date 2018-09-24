2018-09-24T14:02:19+03:00
Спорт

"Дальше будет сложнее": Тренер Чайковская оценила четверной лутц Трусовой

По словам Елены Анатольевны, японские фигуристки уже выполняли такой прыжок около 20 лет назад
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фигуристка Александра Трусова. Фото Вячеслав Прокофьев ТАССФигуристка Александра Трусова. Фото Вячеслав Прокофьев ТАСС
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская высоко оценила выступление Александры Трусовой на этапе юниорского Гран-При в литовском городе Каунас, но подчеркнула, что в данном случае спортсменке во многом помогли ее возраст и телосложение.

"Только в 14 и будешь прыгать три четверных. Дальше будет сложнее. Но пока у нее легкие ножки, хорошая высота прыжка, резкая крутка. <...> Крутая не крутая, но по физике очень для этого подходящая", - сказала Чайковская в интервью "Комсомольской правде".

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 сентября Саше Трусовой во время исполнения произвольной программы впервые в истории фигурного катания удалось исполнить четверной прыжок "лутц". Раньше такого никогда не происходило на женских официальных соревнованиях.

Между тем, по словам Чайковской, примерно 20 лет назад японские фигуристки все же смогли добиться аналогичного результата.

"И... пропали", - подытожила тренер.

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