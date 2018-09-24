"Медведева должна была принести розу Тутберидзе, сказать спасибо - и уехать": Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-24T12:10:28+03:00

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А сезон ожидается непростым, как это всегда бывает после Олимпиады. Кто доживет до следующих Игр? Плюс незатухающий конфликт Медведева - Тутберидзе. А тут еще новая система оценок. Обо всем этом мы поговорили с Еленой Чайковской на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)

КУДА ВЕДУТ НОВЫЕ ПРАВИЛА

- Елена Анатольевна, чем аукнутся новые правила судейства?

- В них внесены большие изменения. Если внимательно их проштудировать, то многие тренеры поймут, что не надо прыгать четыре оборота, если ты их еле-еле выезжаешь. Лучше на огромной высоте с большим пролетом прыгнуть три оборота с прекрасным выездом на одну ногу. И зритель тоже от этого получит удовольствие.

- А вот были прокаты в Москве - девочки все попадали...

- И хорошо, что попадали. Будут знать, над чем работать. Невозможно в начале сентября быть в выдающейся форме, а потом в конце марта на чемпионате мира ту же самую форму держать. Два главных события в этом году - это чемпионат Европы и чемпионат мира. А на чемпионате России только в женском одиночном катании будет дикая конкуренция.

- И пойдут интриги. Вам как председателю тренерского совета их разгребать...

- Сейчас? Они всю жизнь идут. Первые два номера у нас всегда были надежно в команде. А вот насчет третьего номера всегда такое бывало…

КАЖДЫЙ ПЕРЕХОД - ЭТО ПЛОХО

- Главный скандал межсезонья - уход Медведевой от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Правда ли, что после ее проката в Москве бывший тренер Медведевой сказала, что Жене пора заканчивать?

- Каждый переход такого выдающегося спортсмена от одного тренера к другому - это плохо. Всегда наступает момент, когда ты начинаешь спускаться с горы. Вот тут ты меняешь тренера, потому что не видишь ошибок в себе, потому что считаешь, что ты гениален. И не желаешь обернуться и посмотреть, как же жить дальше. В этот момент всегда виноват тренер.

Мне не нравится эта история. Был замечательный альянс, замечательное понимание друг друга. И сейчас входить в другую команду, в другую воду… Жене будет там тяжело.

- Вы видели ее прокат?

- Да. Не могу сказать, что она привезла нечто выдающееся ни по программам, ни по элементам. Хотя сейчас еще не время для самого лучшего своего проката. Мне просто очень жаль, что их союз с Тутберидзе развалился, и как-то не очень красиво. Девочка в любом случае должна была принести одну розу, сказать спасибо и тогда уехать, мне кажется.

Елена Чайковская: Страсти в фигурном катании кипели всегдаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Вам как председателю тренерского совета федерации предстоит разговор с Этери Тутберидзе, которая продолжает тренировать олимпийскую чемпионку Алину Загитову?

- Конечно, буду общаться.

- Не слишком ли тренер категорична в оценках своей бывшей ученицы Медведевой, которую включили в основной состав сборной?

- А почему ее не включать? Она сильная спортсменка. Сейчас не время расставлять, кто первый, кто второй. Я всегда против перехода от одного выдающегося тренера к другому. Но так получилось. В этом случае не надо туда лезть. Вы не поможете ничем. Я никогда не полезу. Расставание уже произошло. Кстати, никто ничего не обсуждал, просто взяли и уехали.

- Вы знаете нового канадского тренера Медведевой Орсера?

- Замечательный тренер. Он катался вместе с моим Вовой Котиным. Я его очень люблю. У него звезды в команде, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, много кого еще. Но он берет людей, когда понимает, что сделает из них чемпионов. Добавляет стиль, прекрасную музыкальность исполнения. Гениальная программа была сделана для Фернандеса «Чарли Чаплин».

Евгения Медведева во время разминки перед прокатами в «Мегаспорте» делала вид, что не замечает Этери Тутберидзе и Алину Загитову. Фото: Владимир ФЕДОРЕНКО РИА Новости

БОРЬБА ПОКОЛЕНИЙ

- А зачем в этой сборной «старички» - Лиза Туктамышева, чемпионка мира еще 2015 года, Сережа Воронов, которому 31 год исполняется?

- Туктамышева сейчас на прокатах выглядела лучше всех!

Ее тренер Алексей Мишин знает, когда показать, когда удивить. Лизе 22 года. А у меня Бутырская выигрывала в 30. Я бы «старичков» не сбрасывала со счетов. У нас очень травматичный вид. Всегда должна быть скамейка запасных.

- Звезд фигурного катания раньше страна знала в лицо, а сейчас...

- Если они не появляются на ТВ, на популярных сайтах - что же делать? У Диброва в программе «Кто хочет стать миллионером?» двум знатокам из «Что? Где? Когда?» задали вопрос: какой танец был самым знаменитым у Пахомовой и Горшкова? Я сижу и думаю: что за дурацкий вопрос? Думала, что знают все. Им выставили варианты ответов, в том числе и «Кумпарситу». И эти два умных человека мучались, потом позвонили другу, и он сказал: наверное, «Аргентинское танго». Я поняла, что все... Но я не дам уйти этому виду спорта. Он раскрывает очень многие качества спортсменов.

- Раньше любое падение - крест на программе. А сейчас можно два-три раза шлепнуться и остаться в тройке.

- Сегодня подняли штрафы за падение до пяти баллов. Сейчас сложность такова, что ты ждешь падения. Когда заходит спортсмен, его видно еще с конца площадки - ты его видишь и ждешь: упадет - не упадет. Выехал! Потом заходит опять медленно, мучительно, и мы мучаемся вместе с ним. Бах - ничего не получилось. Бабочка.

Эстетически и зрительно, когда ты бьешь поперек музыки и вообще ломаешь всю картину, это ужасно. Поэтому сейчас задумались над тем, как фигурное катание вернуть в фигурное катание.

- Программы станут проще?

- У тех, кто не падал после четверного лутца, менее сложными программы не станут. А те, кому проще было прыгнуть четверной, докрутить его на ход назад и упасть, сейчас не получат высокие баллы.

У ТРУСОВОЙ ЛЕГКИЕ НОЖКИ

- А как вы оцениваете Сашу Трусову? Три четверных в 14 лет.

- Только в 14 и будешь прыгать три четверных. Дальше будет сложнее. Но пока у нее легкие ножки, хорошая высота прыжка, резкая крутка, которая требуется.

Александра Трусова. Свободная программа. 2018.

- Она самая крутая из всех наших девчонок последнего времени?

- Крутая не крутая, но по физике очень для этого подходящая. Но в свое время четверные уже прыгали японки, лет двадцать назад. И... пропали.

- Американцы предлагают допускать фигуристок к международным стартам не ранее чем в 18 лет.

- Это предложение на конгрессе не прошло. Естественно. Куда ж с нашими бороться? Соперникам вообще нет смысла выходить, если русская будет прыгать три четверных уже сейчас на чемпионате мира. Ограничения по возрасту уравняют всех. И Запад борется своими способами.

- Где должна быть возрастная граница?

- Я бы подняла до 16 лет. (Сейчас 15. - Ред.) Когда сформировался организм. Но этого, наверное, пока нельзя делать, раз уже выросло такое поколение. Мы не имеем права его держать. Будем бороться за них.

ОЧЕРЕДЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ

- Сейчас женское фигурное катание у нас на подъеме, только о нем и говорят. А вот одиночники да и пары не слишком успешны. Правда, что хоккеисты забирают у вас всех ребят, кто хорошо и быстро катается?

- Это было проблемой Канады и США. У нас такой проблемы не было, но сейчас она пришла и к нам. У меня в школе («Конек Чайковской») 250 детей. Но на 15 девочек - всего два мальчика. Мы над ними трясемся, чтобы только никуда не ушли.

- Чего ожидаете от этого сезона?

- Необязательно стать первым, но в призерах нужно быть. Тогда о тебе заговорят. Ни показательные выступления, ни участия в коммерческих историях ничего этого не дают. Я хочу, чтобы мы сделали все максимально на чемпионате мира. И схватили те места, которые в дальнейшем нам помогут выигрывать Олимпийские игры.

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