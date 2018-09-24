2018-09-24T19:54:37+03:00
В мире

Замглавы Минюса США Розенстайн может покинуть свой пост

По данным ряда СМИ, Белый дом официально анонсирует отставку уже в ближайшее время
Денис СУХОВ
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Первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род РозенстайнПервый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род РозенстайнФото: REUTERS
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Первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн может попросил об отставке в ходе устной беседы с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

По данным телеканала NBC, Белый дом принял отставку Розенстайна и объявит о ней официально в течение дня.

В пятницу газета The New York Times со ссылкой на собственный источники сообщила, что Розенстайн якобы в конфиденциальном порядке озвучил идею о тайной записи своих бесед с главой государства Дональдом Трампом, а также высказывался в поддержку отстранения президента от власти на основании 25-й поправке к Конституции США (по недееспособности).

Сам Розенстайн выступил с опровержением публикации, подчеркнув, что его личный опыт общения с Дональдом Трампом «не может быть основанием для применения 25-й поправки». Также замгенпрокурора предоставил изданию письменное свидетельство некоего лица, который подтвердил, что Розенстайн говорил о записывающем устройстве, но выражался при этом саркастически.

Отметим, что одной из обязанностей Розенстайна на посту замминистра юстиции является надзор за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, который ищет доказательства предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы и сговора команды Трампа с Москвой.

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