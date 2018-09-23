«Все неправда»: Замгенпрокурора США отрицает, что хотел признать Трампа недееспособным

СЕГОДНЯ 08:36 2018-09-23T08:42:28+03:00

Розенстайн уверяет, что не предлагал отстранить президента от власти и не записывал беседы с ним в Белом доме

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Заместитель генерального прокурора США, Род Розенстайн над которым после выхода нашумевшей статьи в NYT сгустились тучи, теперь от всего открещивается и уверяет, что изложенная в газете история «неточна и фактически неверна». То есть, что-то такое было, но журналисты или их источники переврали.

Напомним, NYT сообщила, что после громкой отставки директора ФБР Джеймса Коми весной прошлого года Розенстайн в личных беседах предлагал коллегам отстранить Дональда Трампа от власти по недееспособности – с помощью 25-й поправки к Конституции. А чтобы доказать неспособность президента управлять государством и «показать хаос, поглощающий администрацию», чиновник тайно записывал беседы с шефом на диктофон.

«Я больше не буду комментировать историю, основанную на анонимных источниках, которые явно предвзято настроены и продвигают свои личные интересы», - заявил замглавы Минюста телеканалу Fox News.

Но добавил, что исходя из его «личных отношений с президентом, для применения 25-й поправки нет повода».

Телеканал отмечает, что в другом заявлении Розенстайн решительно утверждал, что ни сам не записывал беседы с Трампом, ни другому кому-нибудь не поручал, «а любое предположение, будто я выступал за смещение президента, абсолютно неверно».

Как ранее писал сайт kp.ru, по поводу статьи в NYT уже высказались госсекретарь Майк Помпео и сам американский лидер. Трамп пообещал избавиться от «вони» в министерстве юстиции США.