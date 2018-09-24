2018-09-24T23:21:01+03:00
Политика

Волкер: США не смогли заставить Россию изменить позицию по Украине

Спецпредставитель Госдепа считает, что РФ проиграла в достижении своих основных стратегических целей в республике
Юлия ДИВЕЕВА
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.Фото: REUTERS
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Давление, которое Соединенные Штаты оказывали на Россию, не заставило Москву изменить позицию по Украине. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Чего мы не смогли, так это заставить Россию изменить свою позицию», — признался он, выступая на Форуме Центра анализа европейской политики.

Волкер высказал мнение, что Россия по-прежнему заблуждается, что получает выгоду от своего присутствия на востоке Украины. По его словам, Вашингтон пытался показать, что «Россия проиграла в достижении своих основных стратегических целей», и что лучшим решением стал бы выход российской стороны из конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.

«Но они пока не готовы к этому» — добавил Волкер.

Напомним, в августе сайт kp.ru цитрировал Волкера, который заявил, что Россия препятствует эффективному мониторингу ОБСЕ на границе с Украиной, тем самым намеренно затягивая конфликт в Донбассе. А 15 сентября он сообщил о готовности США начать с Киевом обсуждение новых поставнок вооружений.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не является действующей стороной вооруженного конфликта в Донбассе, а шанги по его урегулированию были прописаны в Минском соглашении, условия которого не спешит выполнять именно Украина.

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