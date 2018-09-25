Россия поставит в Сирию два дивизиона комплексов С-300

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-25T11:12:20+03:00

Ожидается, что зенитно-ракетные системы прибудут на заданные позиции в течение двух ближайших недель

Изменить размер текста: A A

В течение нескольких ближайших недель Россия поставит в Сирию два полковых комплекта зенитно-ракетных комплексов С-300. Целью этой системы станет прикрытие объектов на побережье арабской республики, а также установление контроля за границами с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком.

Ожидается, что количество дивизионов будет меняться в зависимости от ситуации в регионе. При необходимости их число можно будет увеличить до шести-восьми комплектов.

По мнению полковника запаса Виктора Мураховского, если Минобороны РФ еще и переместит имеющиеся в его распоряжении С-300 на береговую линию Сирии, то закрыть воздушное пространство над данным регионов можно будет всего за две недели.

"Комплексы, стоявшие у нас на вооружении, постепенно меняют на С-400 и оставляют на хранении, с которого их как раз можно очень быстро перевезти в арабскую республику", - цитирует "Коммерсантъ" полковника.

Напомним, что ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил о планах передать Сирии современные комплексы ПВО С-300 в рамках ответа на действия израильских истребителей.

Сайт kp.ru писал о том, что именно их Москва обвинила в крушении самолета радиолокационного обнаружения Ил-20, в результате которого погибли 15 военнослужащих. Израильские F-16 просто прикрылись российским разведчиком, уходя от обстрела сирийских средств ПВО.