2018-09-25T12:09:30+03:00
Политика

"Придется дважды подумать": СМИ Израиля испугались переброски С-300 в Сирию

Журналисты считают, что российские комплексы станут настоящим "кошмаром" для ВВС еврейского государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Размещение С-300 в Сирии приведет к серьезным последствиям для израильских ВВСРазмещение С-300 в Сирии приведет к серьезным последствиям для израильских ВВСФото: Алексей БУЛАТОВ
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Израильские средства массовой информации с опаской отнеслись к решению России передать сирийской армии зенитно-ракетный комплекс С-300. Журналисты считают, что такие меры станут серьезной угрозой для Военно-воздушных сил еврейского государства.

"Через две недели Израиль ждет кошмар?", - задается вопросом "Девятый канал".

Его опасения разделяет и газета The Jerusalem Post. Авторы статьи в издании напоминают, что сейчас основу сирийской ПВО составляют во многом устаревшие советские комплексы, но в последнее время Россия активно снабжает Дамаск современным вооружением. Так, например, ранее республика уже получила ЗРК "Панцирь С-1", а поставка систем С-300 сделает армию САР еще сильнее. Более того, этот комплекс создаст реальную угрозу для израильских самолетов, ведь он способен отслеживать воздушные суда и ракеты на расстоянии до 300 км.

"Израилю придется дважды подумать перед следующей атакой", - подчеркивает Haaretz.

Журналисты этого издания считают, что зенитно-ракетный комплекс не сможет обеспечить Дамаску абсолютной защиты, но вот деятельность израильских ВВС действительно будет подорвана. И даже хорошие отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху не способны заставить возникшую проблему исчезнуть в один миг.

Напомним, что Москва решила поставить Дамаску С-300 после того, как у побережья республики был сбит наш Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Самолет попал под удар сирийских ПВО, которые отвечали на бомбардировку со стороны израильских F-16. Истребители просто прикрылись заходящим на посадку Ил-20. В результате все находящиеся на борту люди погибли, передает сайт kp.ru.

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