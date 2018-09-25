Трамп призвал государства ООН бороться с социализмом

СЕГОДНЯ 20:05 2018-09-25T20:05:20+03:00

По мнению американского лидера, такая форма государственного устройства ведет лишь к вторжениям, угнетению и людским страданиям

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Президент США Дональд Трамп призвал участников 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН бороться с социализмом. По мнению американского лидера, такая форма государственного устройства не только нежизнеспособна, но и несет угрозу другим странам.

«Практически везде, где социализм или коммунизм были опробованы, они приводили к коррупции, страданиям и упадку. Стремление социалистов к власти приводит к экспансии, вторжениям и угнетению. Все страны мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он несет», - заявил Трамп, выступая на сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

В качестве классического примера некогда богатой, а ныне социалистической страны Трамп привел Венесуэлу.

«В Венесуэле около 2 миллионов человек бежали от страданий, которые принес им социалистический режим (президента Николаса) Мадуро и его кубинские спонсоры. Не так давно Венесуэла была одной из самых богатых стран в мире. Сегодня социализм обанкротил богатую нефтью страну и ввергает ее народ в нищету», - продолжил американский лидер.

В этой связи, подчеркнул Трамп, все страны-участницы сессии ГА ООН должны «присоединиться к призыву США восстановить демократию в Венесуэле».

Ранее во вторник Минфин США расширил санкции против ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В «черный список» попали три компании и шесть физических лиц, включая супругу лидера Боливарианской республики Силию флорес.