МИД Сирии: Поставки российских С-300 заставят Израиль отказаться от ударов

СЕГОДНЯ 05:26 2018-09-26T05:26:20+03:00

Российские зенитные ракетные комплексы С-300 будут переданы Сирии в ближайшее время. Фото: Минобороны РФ

В Дамаске подчеркнули что ЗРК будут использоваться только в случае нападения на территорию страны

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Израилю придется отказаться от ударов по территории Сирии, после того как в стране будут развернуты российские зенитные ракетные комплексы С-300. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад.

«Израиль, который привык осуществлять множество нападений под разными предлогами, должен будет пересмотреть свое отношение и подумать еще раз, прежде чем атаковать снова», - сказа он .

Зам главы МИД отметил, что С-300 прибудут в Сирию в ближайшее время, и будут использоваться только в случае нападения на САР, сообщает «Синьхуа».

«Агрессия против Сирии является агрессией в отношении сил, ведущих борьбу с терроризмом в Сирии», - подчеркнул Мекдад.

Напомним, что Москва приняла решение о передаче Дамаску систем ЗРК С-300после трагического инцидента с российским Ил-20 близ Латакии. В понедельник, 17 сентября, самолет-разведчик был сбит сирийскими ПВО в 33 км от Средиземного моря, однако ответственным за эту авиакатастрофу признали Израиль.