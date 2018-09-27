«Двое из ларца»: В соцсетях потешаются над Порошенко, одетым «под Трампа»

СЕГОДНЯ 04:30 2018-09-27T04:48:44+03:00

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Лидер Украины Петр Порошенко не случайно появился на одной из встреч глав государств, принимающих участие в работе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в точно таком же костюме и галстуке, как президент США Дональд Трамп, убеждены пользователи соцсетей.

Снимок, опубликованный в Twitter пресс-секретарем главы Незалежной Святославом Цеголко, продолжают активно обсуждать в Интернете, остроумные комментаторы уже назвали его «Двое из ларца». Большинство соотечественников Петра Порошенко едины в мнении, что их президент просто опозорился.

«Когда во всем пытаешься подражать шефу, но еще не научился улыбаться как он», - в частности, написала украинская телеведущая Надежда Сасс.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Цеголко подписал эту фотографию так: «Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров». Однако многие пользователи соцсетей с ним не согласились и принялись потешаться над снимком.

Кстати, некоторые считают, что это фотомонтаж, ведь встречи Порошенко с Трампом на полях Генассамблеи ООН не было.

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