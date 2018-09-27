В Иране шестимесячный ребенок «воскрес» в морге

СЕГОДНЯ 06:31 2018-09-27T06:38:37+03:00

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В морге иранского города Урмия (провинция Исламской Республики Западный Азербайджан) «воскрес» шестимесячный ребенок, которого врачи считали мертвым, сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на главу похоронной службы города Амира Аббаса Абедини.

Он рассказал, что медики осмотрели малыша и, не обнаружив у него признаков жизни, отправили в морг. В момент осмотра младенец не дышал, пульс у него, как утверждали специалисты, тоже отсутствовал. Но во время ритуального омовения перед погребением ребенок вдруг «ожил».

Семья малыша, по словам Абедини шокирована произошедшим и считает настоящим чудом то, что он оказался живым.

Между тем, подобные случаи в мире не редкость. Например, как ранее сообщал сайт kp.ru, такую же ошибку совершили медики в ЮАР, отправив морг женщину без сознания. Она серьезно пострадала в аварии и получила тяжелые травмы головы, а очнулась в холодильнике морга.