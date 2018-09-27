Новейшие истребители США нанесли первый боевой удар в Афганистане

27 Сент. 23:08 2018-09-27T23:08:48+03:00

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В четверг, 27 сентября, появилась информация о том, что военно-воздушные силы (ВВС) США впервые применили свои новейшие истребители для нанесения удара по противнику.

По некоторым данным, истребитель пятого поколения F-35B атаковал позиции запрещенного в России экстремистского движения «Талибан» в Афганистане. Причем, как заявили телеканалу CNN три источника в Пентагоне, первый боевой вылет F-35B состоялся «в пределах последних 24 часов».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно стало известно, что компания Lockheed Martin предложила ВВС Соединенных Штатов новую версию многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Тогда отмечалось, что специалисты разработали «гибридную версию» самолета, в которой совместили некоторые характеристики F-22 и F-35.

СПРАВКА «КП»

Истребитель F-35B - это единственная из трех модернизаций F-35, способная совершать вертикальную посадку. При этом ей требует минимальную для разбега дистанцию. Этот истребитель был специально разработан для Корпуса морской пехоты США.