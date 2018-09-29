Лавров: Россия уже отправила в Сирию первые ЗРК С-300

СЕГОДНЯ 01:09 2018-09-29T01:21:46+03:00

Глава МИД России Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 уже начали поступать в Сирию.

«Российские ЗРК С-300 уже начали поступать в Сирию», - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам недели работы на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, Москва приняла решение о передаче Дамаску после трагической гибели российского Ил-20 близ Латакии. Самолет, на борту которого находились 15 человек, был сбит сирийскими ПВО при заходе на посадку в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Израильский истребитель использовал более крупный Ил-20 как щит, буквально подставив российских военнослужащих под удар.

Кроме того, перед началом бомбардировки в Сирии силы Израиля ввели российскую сторону в заблуждение относительно местонахождения своих истребителей F-16.

Сергей Лавров подчеркнул, что Минобороны России представило зарубежным партнерам и международному сообществу полную картину произошедшего и исчерпывающие комментарии по поводу этой трагедии.

«Как сказал президент Владимир Путин, меры, которые мы будем принимать, будут направлены на то, чтобы гарантировать стопроцентную безопасность наших военных, нашего контингента в Сирии, и мы их осуществим», - подытожил глава МИД.