2018-09-23T13:05:08+03:00
Политика

Минобороны о крушении Ил-20: Израиль нарушил договоренности с РФ, поздно сообщив об атаке на Сирию

Российское оборонное ведомство раскрывает новые подробности крушения Ил-20 в Сирии [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Игорь Конашенков. Фото: Сергей Бобылев пресс-служба Минобороны РФ ТАССИгорь Конашенков. Фото: Сергей Бобылев пресс-служба Минобороны РФ ТАСС
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В день крушения Ил-20 в Сирии Израиль оповестил российскую сторону о начале бомбардировки по Арабской Республике одновременно с осуществлением первых ударов. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее в оборонном ведомстве уже отмечали, что российский самолет просто не успел изменить траекторию движения и уйти из зоны обстрела.

Минобороны показало 3D-видео катастрофы Ил-20.

"Оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение договорённостей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов", - сказал Конашенков.

Видеотрансляцию брифинга Минобороны РФ можно посмотреть на сайте kp.ru.

Напомним, что российский самолет был сбит 17 сентября при заходе на посадку недалеко от города Латакия. Удар нанесла система ПВО Сирии, однако вину за гибель 15 военнослужащих возложили в Москве возложили на израильские истребители, которые использовали наш Ил-20 в качестве "щита".

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