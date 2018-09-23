2018-09-23T13:04:29+03:00
Политика

Крушение Ил-20: Израиль ввел Россию в заблуждение относительно района удара по Сирии

Крушение Ил-20 произошло, поскольку штаб ВВС еврейского государства атаковал западную провинцию, хотя изначально речь шла о северной части страны [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его началаИзраиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его началаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Военно-воздушные силы Израиля ввели российскую сторону в заблуждение относительно местонахождения своих истребителей F-16 перед началом бомбардировки в Сирии, в результате таких действия произошло крушение Ил-20, на борту которого находились 15 человек. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

Он рассказал, что в ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель израильского штаба назвал целью истребителей север САР, однако в результате бомбардировке подверглась территория близ Латакии, которая считается западной провинцией.

"Как вы видите на карте, удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является западной провинцией, а сам город Латакия расположен на западном побережье страны", — сказал представитель Минобороны.

Минобороны показало 3D-видео катастрофы Ил-20.

Дезинформация привела к тому, что российский Ил-20, находившийся на севере республики, получил указание взять курс на юг и вернуться на базу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, самолет был сбит сирийскими ПВО при заходе на посадку в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Израильский истребитель использовал более масштабный Ил-20 в качестве щита, буквально подставив российских военнослужащих под удар.

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