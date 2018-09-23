Минобороны обвинило Израиль в крушении Ил-20

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-23T12:10:57+03:00

Вывод ведомства: действия израильских летчиков-истребителей говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности [видео]

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Министерство обороны РФ на брифинге 23 сентября раскрыло новые подробности крушения Ил-20 в Сирии.

Военное ведомство пришло к выводу, что вина за трагедию лежит на израильских ВВС.

- Действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности, - подчеркнул официальный представитель минобороны Игорь Конашенков.

В Министерстве обороны проходит брифинг, посвященный крушению Ил-20 в Сирии: прямая трансляция.В военном ведомстве раскроют новые детали трагедии

Ведомство представило детальную хронологию трагического инцидента, случившегося близ города Латакия.

Вечером 17 сентября российский ИЛ-20 выполнял спецзадачу в идлибской зоне деэскалации. Тем же вечером группа из четырех F-16 вылетела с территории Израиля для нанесения внезапного удара по промышленным объектам в САР. В 21.39 представитель командования ВВС Израиля оповестил российских коллег о предстоящем ударе по сирийским объектам на севере страны. Через 1 минуту, в 21.40 четыре F-16 нанесли удары по промышленным объектам в Латакии.

Четыре F-16 (обозначены синим цветом) вылетают к территории САР, где тем вечером несет дежурство Ил-20 (обозначен красным) Фото: скрин с видео минобороны РФ

- Таким образом, израильская сторона сделала предупреждение не заблаговременно, а одновременно с началом удара. Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года, - подчеркнул Конашенков.

В ходе переговоров представитель штаба ВВС Израиля сообщил, что цели находятся на севере Сирии. Но удары наносились на западе, в районе Латакии.

- Введение в заблуждение израильским офицером не позволило вывести Ил-20 в безопасный район. Не было указано и местонахождение F-16, - сообщил Конашенков.

После этого сирийские средства ПВО приступили к отражению израильской атаки. В 21.59 один из F-16 начал маневр, сближаясь с Ил-20, который заходил на посадку.

- Это было воспринято сирийскими ПВО за новую атаку. Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты, - сообщил Конашенков. - Знали израильтяне и о том, что в сирийской и российской армиях используются разные системы опознавания "свой-чужой".

Игорь Конашенков особо подчеркнул, что израильские летчики прикрывались Ил-20 от зенитных ракет, продолжая свои маневры. В 22.03 ракета поразила российский самолет. Командир экипажа успел доложить о пожаре на борту и начал снижение. Но через четыре минуты Ил-20 исчез с радаров. В 22.29 российская группировка в Сирии сообщила израильским коллегам о случившемся. В 22.40 F-16 ушли из зоны дежурства. И только после этого, в 22.53 (через 50 минут после поражения Ил-20 ракетой) оперативный дежурный ВВС Израиля вышел на связь и предложил помощь.

Представитель минобороны также добавил, что поисковая операция на месте крушения Ил-20 продолжается.

Напомним, что российский Ил-20 был подбит вечером 17 сентября сирийскими средствами ПВО, которые пытались нанести ответный удар по атаковавшим правительственные объекты истребителям ВС Израиля. В результате происшествия погибли 15 человек. Все они были российскими военнослужащими. В Москве уже пообещали принять ответные меры на действия израильский истребителей.

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