2018-09-29T07:45:23+03:00
Политика

В Южной Корее задержали российское судно «Севастополь»

Причиной могли стать американские санкции против судовладельца
Дарья ИВАШКИНА
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Российское судно «Севастополь» не выпускают из южнокорейского порта ПусанРоссийское судно «Севастополь» не выпускают из южнокорейского порта ПусанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 29 сентября, появилась информация о задержании российского судна «Севастополь» в Южной Корее. По словам представителя Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петра Осичанского, судно, принадлежащее приморской компании «Гудзон», не выпускают из порта Пусан.

«Судно не арестовано. Оно задержано агентом, который не выдает разрешение на выход в рейс», - подчеркнул Осичанский.

Также представитель ITF заявил, что «Севастополь», вероятно, задержали из-за санкций, введенных США против судовладельца. Между тем он отметил, что точные причины отказа в выдаче разрешения пока неизвестны.

Причем, как уточнил Петр Осичанский, к решению данного вопроса уже подключилось российское генконсульство в Пусане, передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Москву в нарушении санкционного режима против КНДР. В частности, она заявила, что Россия якобы поставляла нефть Северной Корее «путем передачи с судна на судно». В качестве примера Хейли привела танкер «Патриот». Между тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения.

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