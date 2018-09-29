СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-29T14:19:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 29 сентября, стало известно, когда состоится вторая пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани, россиянин и ирландец вновь встретятся с представителями СМИ 4 октября в Лас-Вегасе. Таким образом, встреча с прессой пройдет всего за два дня до поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Согласно графику UFC 229, Конор и Хабиб примут участие в очередной пресс-конференции в Лас-Вегасе в следующий четверг», - написал Хельвани в своем Twitter, уточнив, на этот раз пресс-конференцию смогут посетить болельщики.

Напомним, первая встреча Нурмагомедова и Макгрегора с журналистами, которая прошла 21 сентября в Нью-Йорке, наделала немало шума. Всю пресс-конференцию ирландский боец сыпал ругательствами и говорил на английском языке с диким ирландским акцентом. При этом россиянин время от времени спрашивал у него: «Да что такое у тебя с твоим языком, скажи мне?!?»

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Армия Хабиба готова к 27-й победе». Нурмагомедов выложил в соцсетях селфи с 135 фанатами

Российский боец продолжает подготовку к схватке с Конором Макгрегором (подробности)