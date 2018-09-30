Вучич намерен просить у Путина поддержки в ситуации с Косово

СЕГОДНЯ 00:30 2018-09-30T00:34:19+03:00

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Президент Сербии Александар Вучич намерен обсудить ситуацию в Косове и Метохии со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также попросить у него поддержки. Об этом сообщил сам сербский лидер, общаясь с журналистами.

«Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения», - сказал Вучич.

Он отметил, что уже проинформировал о произошедшем не только российского посла, но и глав дипломатических миссий других стран в Сербии. Глава государства подчеркнул, что намерен сделать все возможное, чтобы сохранить мир в регионе, передает ТАСС.

«Я бы хотел, чтобы Сербия, при всем нашем уважении и любви к Сирии и ее народу, была мирной страной, страной успешной экономики, страной будущего и сделаю все, чтобы сохранить мир», - пояснил он, отвечая на вопрос, станет ли он просить у РФ военной помощи, как Башар Асад.

Встреча Путина и Вучича в Москве пройдет 2 октября.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Сербии отдал приказ привести армию страны в полную боевую готовность. Кроме того, в состоянии наивысшего уровня готовности к «нападению албанцев» находятся и все специальные и особые подразделения МВД республики. решение было принято после того, как около 60 бойцов косовского спецподразделения ROSU разместили свои позиции вблизи ГЭС «Газиводе» и прилегающего к ней аккумуляционного озера.