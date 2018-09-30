2018-09-30T17:30:49+03:00
Политика

Путин провел субботний вечер в хакасской тайге

Президент посетил регион с коротким визитом по дороге из Душанбе в Сочи
Денис СУХОВ
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Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента России/ТАССФото: Алексей Никольский/пресс-служба президента России/ТАСС
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Возвращаясь из Душанбе, где проходил саммит СНГ, президент РФ Владимир Путин сделал короткую остановку в Хакассии, где провел субботний день, отдыхая в тайге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не уточнил подробности короткого отдыха президента. В воскресенье Путин уже вылетел в Сочи, где понаблюдал вместе с руководством «Формулы-1» за российским этапом чемпионата и наградил победителя автогонки, британца Льюиса Хэмилтона.

Ранее, в августе, Владимир Путин провел выходные в Республике Тува, где в компании министра обороны Сергея Шойгу, главы ФСБ Александра Бортникова и директора Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Киселева погулял по горам и понаблюдал за местной природой.

Напомним, 7 октября в Хакассии состоится второй тур выборов губернатора региона. Действующий глава республики Виктор Зимин отказался от борьбы, на его пост претендуют кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и представляющий «Справедливую Россию» Андрей Филягин.

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