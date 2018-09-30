2018-09-30T23:37:35+03:00
Политика

«Вороватые и непрофессиональные»: Американский офицер прокомментировал ситуацию с кадрами в ВСУ

Капитан ВМС США ответил на заявление эксперта об отсутствии страховки для украинских военнослужащих
Денис СУХОВ
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Американский офицер прокомментировал ситуацию с кадрами в ВСУАмериканский офицер прокомментировал ситуацию с кадрами в ВСУФото: REUTERS
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Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах уверен, что главной проблемой ВСУ является набор непрофессиональных и вороватых офицеров.

Такое мнение Табах выразил в эфире телеканала ObozTV, отвечая на заявление эксперта об отсутствии страховки для украинских военнослужащих. По словам последнего, таким образом наказывают не только бойцов, но и их семьи.

В свою очередь капитан американских ВМС отметил, что главная проблема ВСУ заключается в командирах, которые не привили бойцам дисциплину и не научили определенным навыкам.

«Если даже у меня боец после службы поехал домой на машине, не пристегнулся и попал в аварию — это моя вина, что у меня недисциплинированный боец, это моей карьере конец», - сослался Табах на собственный опыт службы в вооруженных силах США.

Американский офицер подчеркнул, что реальные проблемы начинаются от нехватки профессионализма.

«Когда специалистов заменяют люди второго сорта, вороватые, поэтому получается эта «труба» (миномет «Молот»)», - заключил Табах.

В июле стало известно о гибели троих военннослужащих ВСУ во время учений в Ровенской области. Причиной стал взрыв печально известного миномета «Молот» украинского производства, из которого солдаты вели огонь. После инцидента использование «Молтов» в войсках было приостановлено.

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