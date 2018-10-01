2018-10-01T13:32:35+03:00
Происшествия

Экс-министр Украины задержан в Москве за нападение на российское посольство

В 2014 году Николай Рудьковский вместе с другими "активистами" нанес ущерб зданию дипмиссии РФ в Киеве на сумму 14 млн рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский политик был доставлен в изоляторУкраинский политик был доставлен в изоляторФото: Александр ГЛУЗ
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Бывший депутат Верховной рады, экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский был задержан в Москве несколько дней назад за нападение на российское посольство в Киеве. Об этом сообщили в столичных правоохранительных органах.

Речь идет об инциденте, который произошел 14 июня 2014 года. Тогда политик вместе с активистом объединения "Свобода" Владимиром Назаренко и рядом других лиц сорвал российский флаг со здания посольства РФ в Киеве, а также нанес ущерб имуществу дипмиссии на общую сумму 14 млн рублей.

"В пятницу на Новой Басманной улице сотрудниками полиции задержан гражданин Украины Николай Рудьковский, который находится в федеральном розыске по обвинению в преступлении по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений")", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Известно, что сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Стоит отметить, что украинские активисты и радикалы неоднократно нападали на здания российской дипмиссии. Например, в 2016 году наше посольство в Киеве закидали яйцами, а после выбили окна и выломали двери.

Кроме того, недавно неизвестные вылили нечистоты на автомобили российских дипломатов, забросали их дымовыми шашками и оставили на территории дипмиссии надписи оскорбительного содержания, передает сайт kp.ru.

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